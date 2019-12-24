Yağmur, sel, fırtına 5 il için alarm verildi!

AKDENİZ Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu kesimlerinde kuvvetli, Mersin ve Adana çevreleri ile Osmaniye'nin batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli Kahramanmaraş ile Adana'nın yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına( 50 - 70 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor. ADANA °C, 13°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. ANTALYA °C, 16°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. HATAY °C, 10°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. ISPARTA °C, 8°C Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı