Duygusal 'baby shower' Kızının ismini açıkladı!

25 Ekim, Aylin Erçel'in doğum günüydü. Kızları annelerine olan özlemlerini şu sözlerle dile getirmişti; Hande Erçel; 25 Ekim. Ben senin dizine yatayım, sen saçlarımı sev. Yanından geçerken birden boynumdan öp... Senin kızın olmak en büyük şansım... Her adımım, beni izlediğin yerde kanatlarını biraz daha kabartmak için... Ve çok güzelsin anne...