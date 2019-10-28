Duygusal 'baby shower' Kızının ismini açıkladı!

Geçtiğimiz günlerde güzel oyuncu Hande Erçel ve ablası sosyal medya fenomeni Gamze Erçel geçtiğimiz Ocak ayında kaybettikleri annelerinin doğum gününü sosyal medya hesaplarından duygusal paylaşımlarla kutlamışlardı.
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Hande Erçel ve Gamze Erçel'in annelerinin fotoğrafları ile yaptıkları paylaşımlarına yazdıkları duygu yüklü sözler yüreklere dokundu. Çok genç yaşta kaybettikleri annelerine duydukları özlemi her fırsatta dile getiren Hande Erçel ve Gamze Erçel kardeşler, Gamze Erçel'in baby shower partisinde bir araya geldiler.
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Hamileliğinde son aya giren Gamze Erçel kızı için baby shower partisi düzenledi. Yakın arkadaşlarını ve aile dostlarını bir araya getiren Gamze Erçel partide kızının adını açıkladı. Gamze Erçel doğacak kızına annesinin adını koyacak.
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Geçtiğimiz aylarda annesi Aylin Erçel'i kaybeden Gamze Erçel kızına 'Aylin Mavi' ismini koymaya karar verdi. Partide zaman zaman duygusal anlar yaşandı.
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En büyük destekçisi kardeşi
Hamile Gamze Erçel'in en büyük destekçisi ise kardeşi Hande Erçel. Ablasını bir an yalnız bırakmayan güzel oyuncu Gamze Erçel'e her alanda yardımcı oluyor.
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25 Ekim, Aylin Erçel'in doğum günüydü. Kızları annelerine olan özlemlerini şu sözlerle dile getirmişti;
Hande Erçel; 25 Ekim. Ben senin dizine yatayım, sen saçlarımı sev. Yanından geçerken birden boynumdan öp... Senin kızın olmak en büyük şansım... Her adımım, beni izlediğin yerde kanatlarını biraz daha kabartmak için... Ve çok güzelsin anne...
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Gamze Erçel; Sensiz anne olmaya çalışmak çok zormuş... Seni çok özlüyorum... İyi ki doğmuşsun...