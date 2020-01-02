Sıla'nın paylaştığı mesaj kafa karıştırdı!
Ünlü şarkıcı Sıla ve şef Hazer Amani’nin 13 Ocak Pazartesi günü nikah masasına oturacağı iddia edildi. Sıla'nın Instagram sayfasında paylaştığı mesaj kafaları karıştırdı.
Yılbaşı akşamı sahneye çıkmayan Sıla yeni yıla sevgilisi Hazer Amani ile girdi. Evde kutlama yapan çift çekildikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.
Çiftin mutluluk pozlarında yüzük detayı dikkat çekti.
Ünlü şarkıcının bu pozu ‘Sıla yüzüğünü gösterdi’ yorumlarına neden oldu.
Çift 13 Ocak’ta nikah masasına oturacak.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programında yer alan habere göre, yıldırım nikâhının sırrı ortaya çıktı.
Sade bir tören isteyen ikili hazırlıklar için çalışmalara başladı.
Sıla'nın Instagram sayfasında paylaştığı mesaj kafaları karıştırdı...
"Her şey yeni. Cebimde yeni şarkılar gıcır gıcır. Muhabbetler ileri, yeni. Planlar, programlar heyecanlı, yeni. İçime bakıyorum, iyi, hamdolsun çok iyi. O zaman sallan sallan dur."