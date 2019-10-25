Haluk Levent bir çocuğun hayalini daha gerçekleştirdi

Konsere ise ikinci parçasını söylemek üzere, doğuştan sol eli olmayan ve gittiği müzik kursundaki öğretmeninin yaptığı aparat ile gitar çalan 12 yaşındaki Gürel, Haluk Levent’in kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP)ile başlatılan kampanya sayesinde biyonik el protezine kavuşan Nuriye sahnede Levent ile birlikte ‘Yollarda bulurum seni’ parçasını gitarı ile çaldı.