Övgü yağdı! Sanat camiasından tebrik mesajları

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde “En İyi Erkek Oyuncu” seçilen, değerli tiyatro ve sinema sanatçımız Haluk Bilginer’i yürekten tebrik ediyorum. Bize bu gururu yaşattığı için Türk Milleti adına çok teşekkür ediyorum.