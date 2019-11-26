Övgü yağdı! Sanat camiasından tebrik mesajları

Emmy'de en iyi 'Uluslararası En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü alan Haluk Bilginer'e sanat camiasından tebrik mesajları yağdı.
2 / 21
Uluslararası Emmy Ödülleri'ni kazan ilk Türk oyuncu olan Haluk Bilginer'i meslektaşları tebrik etti.İşte ünlü isimlerin Haluk Bilginer paylaşımları...
3 / 21
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde “En İyi Erkek Oyuncu” seçilen, değerli tiyatro ve sinema sanatçımız Haluk Bilginer’i yürekten tebrik ediyorum. Bize bu gururu yaşattığı için Türk Milleti adına çok teşekkür ediyorum.
4 / 21
Tolga Çevik
Sevgili Haluk Bilginer’i, sonuna kadar hak ederek aldığı Emmy Ödülünden dolayı can-ı gönülden kutluyorum. Hepimizi gururlandırdı. Projede emeği geçen herkesi tebrik ederim. Helal olsun.
5 / 21
Hayko Cepkin
Kocamaaaan tebrikleeeeer güzel bir günaydınnnn.
6 / 21
Aras Bulut İynemli
İşte bu tebrikler…
7 / 21
Ayşe Özyılmazel
Güne güzel haberle başlamak. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘Şahsiyet’ dizisindeki rolüyle ‘En İyi Erkek Oyuncu’ seçilen Haluk Bilginer tebrikler.
8 / 21
Onur Saylak
E daha ne olsun?
9 / 21
Demet Akalın
Ya ne güzel haber çok tebrikler.
10 / 21
Hasan Kaçan
47. Emmy ödüllerinde 'en iyi erkek oyuncu' seçilen usta aktör Haluk Bilginer'i tebrik ediyorum. "Bu ödül Türkiye'ye gittiği için mutluyum" sözü anlamlı. Helal olsun.
11 / 21
Dr.Betül Sayan Kaya
Şahsiyet dizisindeki başarılı performansı ile 47. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde “En İyi Erkek Oyuncu” seçilen usta oyuncu #HalukBilginer’i tebrik ediyorum. Ülkemiz ve milletimiz adına gurur verici bu başarının sanat camiamıza ilham kaynağı olmasını diliyorum.
12 / 21
Şevket Çoruh
Nasıl mutlu oldum nasıl sevindim Helal olsun.
13 / 21
Metin Şentürk
47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde #Şahsiyet dizisindeki Agâh rolüyle “En İyi Erkek Oyuncu” seçilen #HalukBilginer ’i gönülden tebrik ediyorum...
14 / 21
Mahir Ünal
47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen usta sanatçımız #HalukBilginer'i kutluyorum.
15 / 21
HAYKO CEPKİN
Kocamaaaan tebrikleeeeer güzel bir günaydınnnn