Haluk Bilginer İstanbul’a döndü! İşte ilk sözleri...
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Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olan Haluk Bilginer, İstanbul'a döndü.
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Şahsiyet' dizisindeki Agah Beyoğlu rolüyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olan Haluk Bilginer, İstanbul'a döndü.
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puhutv'de yayınlanan dizideki rolüyle 'Emmy alan ilk Türk' olan Bilginer, İstanbul Havalimanı'nda, tıpkı ödül gecesindeki gibi kısa bir açıklama yaptı.
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Bilginer, "Ödüle aday gösterilmek benim için mutluluk vericiydi, kazanmış olmam güzel bir mutluluk vesilesi ama asıl beni mutlu eden şey,
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Türkiye’de bu ödülün mutluluk ve gurur vesilesi olarak karşılanması. Bu beni çok mutlu etti gerçekten. Demek ki böyle bir enerjiye ihtiyaç varmış. Herkes çok mutlu, o yüzden ben daha da mutluyum" dedi.
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Bilginer bir gazetecinin "Popülerlik sizce başarı mıdır?" sorusu üzerine"Hayır popülerlik başarı değildir.
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Başarı işin kalitesi ve kaç yıl dayanacağıyla ilgilidir. Bir yıl sonra unutuluyorsa başarılı değildir. 20 yıl sonra tekrar izleniyorsa çok başarılıdır" yanıtını verdi.