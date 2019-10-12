Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! 12 Ekim bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt geneli son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Hafta sonu plan yapan vatandaşlar İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu raporunu merak ediyor. MGM'nin resmi sitesinde yer alan rapora göre belli illerimizde sağanak yağış etkisini gösterecek. On binlerce vatandaş dışarı çıkmadan önce '' Bugün hava nasıl olacak?'' sorusuna arama motoru üzerindne yanıt aramaya başladı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin yayınladığı son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarıları…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Sakarya, Bolu ve Artvin çevreleri ile Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
MARMARA Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. EDİRNE °C, 23°C Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 22°C Parçalı bulutlu KIRKLARELİ °C, 22°C Parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 24°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. ANKARA °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu ÇANKIRI °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu ESKİŞEHİR °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu KONYA °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. BOLU °C, 22°C Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli DÜZCE °C, 25°C Parçalı bulutlu KASTAMONU °C, 20°C Parçalı bulutlu ZONGULDAK °C, 21°C Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 23°C Parçalı bulutlu SAMSUN °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı TOKAT °C, 21°C Parçalı bulutlu TRABZON °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 18°C Parçalı bulutlu MALATYA °C, 26°C Az bulutlu ve açık VAN °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı