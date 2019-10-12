Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! 12 Ekim bugün hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. ANKARA °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu ÇANKIRI °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu ESKİŞEHİR °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu KONYA °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu