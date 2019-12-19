Güzellik kraliçesi dehşeti yaşadı: Arkadaşlarıyla eğlencesi kabusa döndü!
Eski güzellik kraliçesi ve popüler bir bilardo türü olan snooker şampiyonu Jimmy White'ın kız arkadaşı Jade Slusarczyk'in son paylaşımı şoke etti.
34 yaşındaki sunucu ve güzellik kraliçesi Jade Slusarczyk'in arkadaşlarıyla eğlencesi kabusa döndü.
Genç kadın geçtiğimiz gün Manchester'da bir bara arkadaşlarıyla eğlenmek için gitti.
Ancak Jade ve arkadaşlarının eğlencesi yakınlarındaki iki erkeğin kavga etmesiyle kabusa döndü.
Şişeler ve tabakların uçuştuğu kavgada bir içki şişesi genç kadının kafasına isabet etti.
Kafası kanlar içerisinde kalan kadın hemen hastaneye götürüldü.
Başına dikiş atılan kadın ardından sosyal medyadan yaşadıklarını paylaştı.
"Lütfen paylaşın" notuyla yapılan paylaşımda güzellik kraliçesi, görgü tanığı aradığını ve herhangi bir bilgiye sahip olan kişilerin iletişim kurmasını istedi.
Görüntülerin ardından Manchester polisi 29 Kasım'da gerçekleşen olayı araştırdıklarını bildirdi.
Kavga esnasında güzellik kraliçesinin snooker şampiyonu sevgilisi Jimmy White'ın mekanda bulunmadığı ifade edildi.