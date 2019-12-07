Binlerce sürücüye af!
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Aydın Erkoç, gümrüklerde el konulan araçlara yönelik yapılan düzenleme kapsamında 4 ayda 719 aracın sahibine teslim edildiğini belirterek, "Başvuru süresi 31 Aralık'ta bitiyor. Söz konusu araç sahipleri bu aftan yararlanmak için elini çabuk tutmalı." dedi.
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, gümrüklerde el konulan araçlara yönelik yapılan düzenleme kapsamında 4 ayda 719 aracın sahibine teslim edildiğini belirterek, "Başvuru süresi 31 Aralık'ta bitiyor. Söz konusu araç sahipleri bu aftan yararlanmak için elini çabuk tutmalı." dedi.
SON TARİH 31 ARALIK Söz konusu düzenlemenin af niteliği taşıdığını anlatan Erkoç, "Gümrüklerde el konulan araçlar için yapılan düzenleme kapsamında başvuru süresi 31 Aralık'ta bitiyor. Söz konusu araç sahipleri bu aftan yararlanmak için elini çabuk tutmalı. Bu haktan yararlanmayan kişilere ait araçlar Ticaret Bakanlığının ilgili mevzuatı çerçevesinde tasfiye edilecek." diye konuştu.
BAŞVURULAR İÇİN SÜRE DARALDI Konuya ilişkin çıkarılan düzenlemeye göre, gerekli koşulların sağlanması durumunda, aracın ilk iktisabında ödenmesi gereken ÖTV'nin yüzde 25'inin veya Gümrük Kanunu uyarınca el konulması muhtemel araçların bu durumunun gümrük idaresinin bilgisine girmeden kendiliğinden idareye bildirilmesi halinde ise ÖTV'nin yüzde 15'inin ödenmesi halinde araç üzerindeki kararlar kaldırılıyor ve el konulan araç sahibine iade ediliyor.
Yönetmeliğin uygulanmasında karşılaşılan gümrük idareleriyle ilgili tereddütleri gidermede Ticaret Bakanlığı, vergi daireleriyle ilgili tereddütleri gidermede Hazine ve Maliye Bakanlığı, adli konularla ilgili tereddütleri gidermede de Adalet Bakanlığı yetkili kılınmıştı.Düzenlemeyle araçların söz konusu durumlarını bilmeden satın alan iyi niyetli üçüncü kişilerin mağduriyetinin de giderilmesi amaçlanmıştı. Bu kapsamda, düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık'a kadar gümrük idaresine başvurması gerekiyor.