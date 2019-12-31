Gülşen'den derin yırtmaçlı poz!
Ünlü popçu Gülşen, derin yırtmaçlı elbisesiyle sevenlerinin karşısına geçti. Ozan Çolakoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı, yılın son konserinden kareleri sosyal medya hesabında yayınladı.
Gülşen, yılın son konserini dün akşam İstanbul'da verdi.
Popçu, konserde derin yırtmaçlı elbisesi ve çizmeleriyle dikkat çekti.
Gülşen, geceden kareleri Instagram hesabından yayınladı.
Ünlü şarkıcının "Yılın son İstanbul konserinden" notunu düştüğü paylaşımlara beğeni ve yorum yağdı.