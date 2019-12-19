Gülşen villasını satamadı!
Şarkıcı Gülşen 15 milyon liraya aldığı evini 30 milyon liraya satışa çıkarmıştı. Güzel popçu henüz evine alıcı bulamadı.
Evine alıcı bulamayan güzel şarkıcı şu anda kiracı arıyor. Kira için istediği fiyat ise 35 bin lira.
Aranjör Ozan Çolakoğlu ile evli olan Gülşen, oğlu Azur’u dünyaya getirdikten sonra Zorlu Center’daki dairesini satışa çıkarmış ve ailesiyle beraber Rumelihisarı’ndaki bir eve taşınmıştı.
Şarkıcının 30 milyon liraya satmak istediği eve uzun süre alıcı bulunamadı.
Yıllar önce 15 milyon liraya aldığı penthouse daireyi 30 milyon liranın altında bir fiyata satmak istemeyen Gülşen, alıcı bulamayınca evi kiralamaya karar verdi.
Ünlü popçunun belirlediği kira bedeli ise 35 bin lira. Gülşen’in kiracı bulamaması halinde bile rakamda indirime gitmeyeceği söyleniyor.