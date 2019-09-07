Güle oynaya boşandılar

Geçen sene New York’ta evlenen Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz anlaşmalı boşandı. Çift, 10 dakika süren duruşma çıkışı gülümseyerek adliyeden ayrıldı.
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Geçen sene New York’ta evlenen Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz anlaşmalı boşandı.Özge Eğrikar'ın haberine göre, çift 10 dakika süren duruşma çıkışı gülümseyerek adliyeden ayrıldı.
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DURUŞMA TARİHİNİ ERKENE ALDILAR
Burcu Esmersoy, 15 Ağustos’ta İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açmıştı.
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Davanın dilekçesinde tarafların fikren ve ruhen anlaşamadığı, bu nedenle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı ifade edildi. Mahkemece hazırlanan tensip tutanağında, çiftin 2 Aralık’ta boşanacağı belirtildi.
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Ancak Esmersoy ve Berk Suyabatmaz tekrar mahkemeye başvurarak boşanma tarihinin daha erkene alınmasını talep etti.
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Mahkeme, talebi kabul ederek duruşma tarihini 6 Eylül olarak belirledi.
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İKİMİZ DE DAVA AÇMAYACAĞIZ
İstanbul 13. Aile Mahkemesi’nde dün sabah görülen duruşmaya Esmersoy ve Suyabatmaz avukatlarıyla katıldı.
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Esmersoy, hakimin “Boşanmak istiyor musunuz?” sorusu üzerine “Boşanma konusunda anlaştık. Mal paylaşımı, maddi-manevi tazminat ve nafaka talebimiz yoktur” dedi.
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uyabatmaz da “Boşanma sonrasında birbirimize karşı dava açmayacağız, maddi ya da manevi talepte bulunmayacağız” diye konuştu.
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Mahkeme, tarafların boşanmalarına karar verdi.
(DHA-Hürriyet)