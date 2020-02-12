Guaido'ya soğuk duş: Yakasından tutup silkelediler, 'vatan haini' diye bağırdılar
Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif milletvekili Juan Guaido, Venezuela'ya döndü. Yurt dışına çıkış yasağına rağmen 19 Ocak’ta ayrıldığı Venezuela'ya dönüşünde havalimanında tepkilerle karşılaşan Guaido’nun üzerine bir kadın çerez ve su atarken, çevredeki grup “vatan haini” diye bağırdı. Havalimanı çıkışında ise yakasını yakalayan bir Venezuelalı, Juan Guido'yu silkeledi.
TSJ'nin (Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi) yurt dışına çıkış yasağı konulması yönündeki kararına rağmen Venezuela dışına ikinci kez çıktıktan sonra Kolombiya’da düzenlenen Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı’na katılan, ardından AB (Avrupa Birliği) ülkeleri ve ABD’yi ziyaret eden Juan Guaido, başkent Caracas’ın kuzeyindeki Maiquetia Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na geldi.
Korumaları ve taraftarlarıyla beraber başkent Caracas’a hareket eden muhalif lider Juan Guaido, sosyal medya hesabından dönüşünü duyurduğu açıklamasında ise “Venezuela'nın tüm siyasi güçleri ve sivil toplum kuruluşlarına sesleniyorum. Diktatörlük hiç bu kadar yalnız kalmamıştı. Bugün hiç olmadığı kadar siyasi disipline, güvene ve birliğe ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.
Juan Guaido’nun gelişi öncesi arbede Bu arada muhalif lider Juan Guaido’nun Venezuela'ya inmesinden önce Caracas’tan yola çıkan bir grup parlamenter, havalimanı yakınlarında güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Kordonu geçmek isteyen milletvekilleri ve GNB (Bolivarcı Ulusal Muhafız Birliği) mensupları arasında kısa süreli arbede ve kovalamaca yaşandı.
TSJ'nin (Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi), birçok suçlamadan hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirdiği muhalif lider Juan Guaido, 19 Ocak'ta Venezuela'dan Kolombiya'ya geçmiş, ardından da İsviçre, Fransa, İngiltere, İspanya, Kanada ve ABD'ye giderek buralarda adeta Venezuela devlet başkanı gibi hareket etmişti.