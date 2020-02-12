Guaido'ya soğuk duş: Yakasından tutup silkelediler, 'vatan haini' diye bağırdılar

Korumaları ve taraftarlarıyla beraber başkent Caracas’a hareket eden muhalif lider Juan Guaido, sosyal medya hesabından dönüşünü duyurduğu açıklamasında ise “Venezuela'nın tüm siyasi güçleri ve sivil toplum kuruluşlarına sesleniyorum. Diktatörlük hiç bu kadar yalnız kalmamıştı. Bugün hiç olmadığı kadar siyasi disipline, güvene ve birliğe ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.