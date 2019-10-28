Görenler tanıyamıyor... Son hali şaşırttı!
İstanbul'u terkedip Bodrum'a yerleşen oyuncu Nejat İşler'in son hali sevenlerini üzdü.
Gülbeyaz İntikam ve Behzat Ç. dizilerinde rol alan uzun zamandır ekranlarda görünmeyen ve 5 yıl önce İstanbul’u terk edip Bodrum’a yerleşen Nejat İşler’in son hali sevenlerini üzdü ve şaşırttı.
Saçlarını ve sakallarını uzatan oyuncunun göbekli hali şaşırttı.
‘Moralsiz ve Yorgun’
2014’te septik şok geçirdikten sonra 3 ay komada kalmış, iyileştikten sonra da Bodrum- Gümüşlük’e yerleşmişti.
.Ekranların yakışıklı ve karizmatik oyuncusu Nejat İşler en son Behzat Ç. dizisiyle ekranlara geri dönmüştü. Bodrum’da kameralara yakalanan oyuncunun son hali herkesi şaşırttı.
Sakallarını ve saçlarını uzatan sanatçıyı Bodrum’da görenler tanımakta zorluk çekti.
Uzun zamandır Bodrum Gümüşlük’te yaşayan ünlü oyuncu dostlarıyla görüntülenirken yorgun moralsiz olduğu gözlerden kaçmadı.