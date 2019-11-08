Evin bahçesine düştü, köpek yavrusu zannedildi ama... Bakın ne çıktı?
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AVUSTRALYA’DA bir evin bahçesinde yaralı halde bulunan ve köpek yavrusu zannedilen hayvanın yapılan inceleme sonucu az rastlanan bir safkan dingo olduğu anlaşıldı.
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Dingolar Avustralya’da evcil olmayan ve vahşi doğada yaşayan bir tür köpek cinsi. Victoria şehrinde bulunan ve Wandi adı verilen yavru dingo görüntüsü itibariyle önce köpek zannedildi.
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Sırtında yırtıcı kuşların pençe izleri bulunan ve bir evin bahçesine düşen Wandi’ye tedavisi bittikten sonra yetkililer tarafından DNA testi yapıldı .Testin soncunda yavrunun safkan bir dingo olduğu anlaşıldı.
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Avustralya Dingo Derneği Başkanı Lyn Watson, Wandi’nin yırtıcı bir kuş sürüsünün saldırına uğradığını düşündüklerini ve yırtıcı kuşların onu havada uçarken düşürdüğünü tahmin ettiklerini söyledi. Yavru, dingo barınağına bırakılacak.