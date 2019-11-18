Göksel’den yeni şarkı müjdesi

Pop müziğinin en özel kadın şarkı yazarı ve yorumcularından Göksel önceki akşam Ataşehir Watergarden’da konser verdi. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Göksel, yeni şarkı çıkaracağını müjdeledi.
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Şarkının yeni yıla yetişmesi için tüm vaktini stüdyoda geçirdiğini dile getiren Göksel, şarkının aranjesini ise Ozan Çolakoğlu’nun yaptığını açıkladı.
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Kendisini dinlemeye gelen binlerce kişiye müzik ziyafeti yaşatan Göksel, enerjisi, şarkıları ve sahne performansıyla unutulmaz bir geceye imza attı.
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Başarılı sanatçı yaklaşık iki saat sahnede kalarak, son şarkısı, “Hiç Yok”un yanı sıra ilk şarkısı, “Sabır”dan bugüne müzikseverlerin kalbinde iz bırakmış bütün hit şarkılarını söyledi.