  • Bist 100
    109245
  • Dolar
    6,2184
  • Euro
    6,8955
  • Altın
    319,5190
İstanbul
9 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türkiye, Rusya semaları üzerinde denetim uçuşu gerçekleştirecek Türkiye, Rusya semaları üzerinde denetim uçuşu gerçekleştirecek
Başkan Erdoğan Rize'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı Başkan Erdoğan Rize'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı
30 binden fazla canlı türünün nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya 30 binden fazla canlı türünün nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulundan "koronavirüs" broşürü Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulundan "koronavirüs" broşürü
STK'lardan Bahar Kalkanı'na destek! Yürekten inanıyoruz STK'lardan Bahar Kalkanı'na destek! Yürekten inanıyoruz
Ticaret Bakanı Pekcan: Ağrı'daki hain saldırıda bir personelimiz şehit olmuştur Ticaret Bakanı Pekcan: Ağrı'daki hain saldırıda bir personelimiz şehit olmuştur
Malatya'da 3.6 büyüklüğünde Malatya'da 3.6 büyüklüğünde
Göçmenlerin Edirne'ye akını sürüyor: Binlercesi sınırı geçti, binlercesi ise bekliyor Göçmenlerin Edirne'ye akını sürüyor: Binlercesi sınırı geçti, binlercesi ise bekliyor
Babasının bulunamayan damarlarından etkilendi, keşfe imza attı Babasının bulunamayan damarlarından etkilendi, keşfe imza attı
İsrailli seçmenler bir yıl içinde üçüncü kez sandık başında İsrailli seçmenler bir yıl içinde üçüncü kez sandık başında
İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Diyarbakır’da 358 kilo esrar ele geçirildi! Diyarbakır’da 358 kilo esrar ele geçirildi!
Mehmetçiğe şemsiye tutan Serap Abbasoğulları o anları anlattı: Çok gururluyum Mehmetçiğe şemsiye tutan Serap Abbasoğulları o anları anlattı: Çok gururluyum
İşte F.Bahçe'nin teknik direktör adayları! İşte F.Bahçe'nin teknik direktör adayları!
'Mendilim Kekik Kokuyor' filmiyle savaşın insanlığa etkileri anlatılacak 'Mendilim Kekik Kokuyor' filmiyle savaşın insanlığa etkileri anlatılacak
İstanbul bu hafta 'kültür-sanat'a doyacak İstanbul bu hafta 'kültür-sanat'a doyacak
İdlib'de düşman kuvvetlerin üst düzey silahlarını Koral bozdu, F-16'lar paramparça etti İdlib'de düşman kuvvetlerin üst düzey silahlarını Koral bozdu, F-16'lar paramparça etti
Harvard'da Anadolu ve Batı ezgileri, iki Türk sanatçının arp ve flütünden yankılanacak Harvard'da Anadolu ve Batı ezgileri, iki Türk sanatçının arp ve flütünden yankılanacak
Berlinale'de 'Altın Ayı' İranlı yönetmenin Berlinale'de 'Altın Ayı' İranlı yönetmenin
Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı gerçekleştirildi Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı gerçekleştirildi
3. kattan düşen genç ağır yaralandı 3. kattan düşen genç ağır yaralandı
Filipinler'de alışveriş merkezinde 30 kişi rehin alındı Filipinler'de alışveriş merkezinde 30 kişi rehin alındı
Türkiye'nin, Rusya üzerinde uçacağı açıklandı Türkiye'nin, Rusya üzerinde uçacağı açıklandı
Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı gerçekleştirildi Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı gerçekleştirildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

FOTO GALERİ

Göçmenlerin Edirne'ye akını sürüyor: Binlercesi sınırı geçti, binlercesi ise bekliyor