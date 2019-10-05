Göçerlerin 'eve dönüş' yolculuğu başladı

Yaz döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerden hayvanlarını otlatabilmek için Van'daki yaylalara göç eden göçerler, havaların soğumaya başlamasıyla aylarca süren dönüş yolculuğuna başladı.
2 / 45
Van'daki geniş ve zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarda yaz boyunca hayvanlarını otlatan göçerler, yaklaşan kış mevsimi öncesinde çadırlarını toplayarak, sürüleriyle yola koyuluyor.
3 / 45
Aylarca süren yolculuk boyunca geceleri uygun gördükleri yerlerde çadır kurarak konaklayan göçerler, kent yaşamından ve teknolojik imkanlardan uzakta zorlu doğa koşullarıyla mücadele ediyor.
4 / 45
Konakladıkları yerlerde hayvanlarını otlatan, sağdıkları sütle peynir ve tereyağı yapan göçerler, yanlarında taşıdıkları güneş panelleriyle de el fenerlerini şarj ediyor.
5 / 45
Yolculuk sırasında gece çadırların kurulmasına yardım eden, yemek yapan, çocuklarına bakan kadınlar da ağır bir yükü omuzlayarak, aileyi bir arada tutuyor.
6 / 45
- "Hayatımızın büyük bölümü yaylalarda geçiyor"
7 / 45
Göçerlerden Bahri Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl yaz aylarında sürülerini daha iyi beslemek amacıyla Mardin'in Nusaybin ilçesinden Van'ın Gürpınar ve Başkale ilçelerindeki yaylalara geldiklerini söyledi.
8 / 45
Hayatlarının büyük bölümünü yaylalarda geçirdiklerini belirten Taş, "Van'daki yaylalarda 3 ay geçirip, havalar soğuyunca tekrar Mardin'e dönüyoruz.
9 / 45
Her yıl bölgeye geliyoruz. Bizi en çok hava şartları ve çadırların sürekli toplanıp, kurulması zorluyor. Gece, gündüz tehlike altındayız, yollardayız.
10 / 45
Bazı yıllar çok verimli geçerken, bazen de verim alamıyoruz. Ama bu yıl bizim açımızdan güzel geçti.
11 / 45
Yaklaşık bin koyunla, 15 gündür yoldayız. Koyunları otlatarak ilerlediğimiz için 3 ayda Mardin'de olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.
12 / 45
- En ağır yük kadınların omuzlarında
13 / 45
Göçerlerden Rabia Bulut ise Başkale ilçesindeki yaylalardan Mardin'in Midyat ilçesine gitmeye çalıştıklarını, bu yolculuğun günlerce sürdüğünü anlattı.
14 / 45
Zor bir yaşam sürdürdüklerini, sürekli gezdiklerini ve yaylalarda konakladıklarını aktaran Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:
15 / 45
"Gittiğimiz yerlere çadırımızı kuruyoruz, bir süre kaldıktan sonra tekrar toparlanıp yolumuza devam ediyoruz. Kurduğumuz taş ocaklarda yemek pişiriyoruz.
16 / 45
Önümüzde daha 2 aylık bir yolculuk var. Mardin'in Midyat ilçesine gideceğiz. Orada yaylaya çıkıp, tekrar çadırlarımızı kuracağız.
17 / 45
Yaylarda hayvanlarımızı sağıyoruz, ekmek pişiriyoruz.
18 / 45
Havanın kötü olduğu zamanlarda hayvanlarımız için de çadır kuruyoruz. Havalar soğuduğu için sobalarımızı yakmaya başladık.
19 / 45
Yayla süreci ile 4 aydır yollardayız. Midyat'ta 6 ay kaldıktan sonra tekrar buralara geleceğiz."