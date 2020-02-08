Katil babasından kaçmaya çalışmış! Şeyma ağlattı!

Okul çıkışına giden Harun Yıldız, kızı Şeyma’yı "Gel seni biraz arabayla gezdireyim” diyerek kandırdı. Yolda kızıyla tartışan Harun Yıldız, Şeyma’yı erkek arkadaşı olduğu bahanesiyle öldürüp yol kenarına attı.
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde, erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği babası Harun Yıldız (51) tarafından iki kurşunla katledilen 17 yaşındaki Şeyma Yıldız'ın ölümü Türkiye'yi üzdü. Sosyal medyada büyük tepki çeken olayda Şeyma'nın araçtan inip kaçmaya çalışma ise yürekleri parçaladı
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Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde oturan ve pazarda bal, pekmez satan 4 çocuk babası Harun Yıldız'ın (51),erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği lise öğrencisi kızı Şeyma Yıldız'ı (17) tabancayla katletmesiyle ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.
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ARAÇTAN İNİP KAÇMAYA ÇALIŞTI
Edinilen bilgilere göre kızının, okuldaki erkek arkadaşlarıyla fotoğraflarını gören Harun Yıldız, kızıyla kendisine ait hafif ticari araçta bulundukları sırada Şeyma ile tartışmaya başladı. Harun Yıldız daha sonra aracını yolun kenarına çekti.
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artışma sürerken 17 yaşındaki Şeyma Yıldız, başına gelecekleri bilircesine araçtan inip kaçmaya çalıştı.
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KIZINI VURUP ORADA BIRAKTI
Çubuk Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olan Şeyma'nın peşinden araçtan inan katil baba, tam o sırada silahını iki el ateşledi. Kanlar içerisinde Şeyma yere yığılırken babası Harun Yıldız kızını orada bırakıp ayrıldı.
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ŞEYMA OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Yoldan geçen sürücüler, Şeyma Yıldız'ı yerde hareketsiz görünce polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Şeyma Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şeyma'nın cansız bedeni, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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KATİL BABA GİDİP TESLİM OLDU
Olayın ardından Harun Yıldız, Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Baba Yıldız'ın ilk ifadesinde, kızının erkek arkadaşı olduğunu öğrendikten sonra çıkan tartışma sonucu öldürdüğünü söylediği belirtildi.
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ŞEYMA GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDI
Harun Yıldız'ın polisteki sorgusu sürerken, genç kızın cenazesi, otopsinin ardından memleketi Çankırı'nın Orta ilçesinde toprağa verilmek üzere memleketine gönderildi. Şeyma Yıldız'ın cenazesi dün akşam saatlerinde Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde toprağa verildi. Annesinin feryadı ve gözyaşları yürekleri parçaladı.
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EVLAT KATİLİ TUTUKLANDI
Çıkarıldığı nöbetçi mahkemede suçunu itiraf ettiği öğrenilen baba Harun Yıldız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ
Şeyma Yıldız'ın öldürülmesine sosyal medyada da büyük tepki vardı. Sanat ve siyaset dünyasının yanı sıra yüz binler, genç kızın katledilmesini lanetledi.
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Gezmeye diyerek ölüme götürdü! Rapordaki korkunç detay
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Okul çıkışına giden Harun Yıldız, kızı Şeyma’yı "Gel seni biraz arabayla gezdireyim" diyerek kandırdı. Yolda kızıyla tartışan Yıldız, Şeyma’yı erkek arkadaşı olduğu bahanesiyle katledip yol kenarına attı
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Ankara Çubuk’a bağlı Kargın Mahallesi yolunda önceki akşam kar üzerinde bir kız çocuğunun cesedini gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu.
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Olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede silahla vurularak öldürülen kişinin lise öğrencisi Şeyma Yıldız (16) olduğunu belirledi. Otopsi yapılmak üzere Yıldız’ın cesedi adli tıp morguna kaldırılırken, cinayetle ilgili de çalışma başlatıldı.
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Polis, cinayet araştırması başlatırken, yakalanacağını anlayan Şeyma’nın babası Harun Yıldız, gece saatlerinde Çubuk Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Cani baba Harun Yıldız, kızını öldürdüğünü itiraf ederken, cinayette kullandığı ruhsatlı tabancasını da polise teslim etti.
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Seyyar bal satıcısı olan Yıldız ilk ifadesinde, “İnternette erkeklerle fotoğraflarını gördüm. Erkek arkadaşı olduğunu da öğrenince tartışmaya başladık. Erkeklerle gezmemesi için uyaracaktım ama tartışınca kendimi kaybettim, arabada bulunan tabanca ile vurdum. Öldüğünü görünce de korkup, yol kenarına bıraktım. Sonra kızımın cesedinin bulunduğu, polisin olayı araştırdığı ve beni aradığını öğrenince gelip teslim oldum” dediği öğrenildi.
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Baba Yıldız’ın okul çıkışına giderek kızı Şeyma’yı “Gel seni biraz arabayla gezdireyim, baba kız konuşuruz” diye araca bindirdiği bildirildi. Şeyma’nın babasına çok bağlı olduğu, babasıyla birlikte çektirdiği fotoğrafların altına “Kahramanım” notuyla paylaştığı kaydedildi.