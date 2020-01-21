Geri adım işe yaramadı! Davadan vazgeçmiyor!

Defne Samyeli ve Mustafa Sandal arasındaki sular durulmuyor. Mustafa Sandal kitabında Defne Samyeli ile ilgili olan kısmı kaldırmasına rağmen Samyeli dava açacağını söyledi.
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Beyaz TV'de ekrana gelen "Söylemezsem Olmaz" programının haberine göre Defne Samyeli, Mustafa Sandal'ın kitabının yeni baskılarında kendisiyle ilgili satırların çıkartılacağının sorulması üzerine "Doğru bir adım olmuş ama ben yine de davayı açacağım." yanıtını verdi.
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"Ben bu konuda net bir açıklama beklemiştim. Beklediğim tarzda ve netlikte bir açıklama gelmedi. Davayı açmamamı gerektirecek bir açıklama gelmediğinden bunun bir duruş olduğunu düşünüyorum.
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Kadınların isminin bu şekilde kullanılabilmesi son derece yanlış. Kimileri bu durumda benim gibi davranmaz, umursamayabilirler. Ben ciddi bir insanım.
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Bu gibi konularda durduğum yer belli. Ben bunları çok hafife alan birisi değilim" diyen Defne Samyeli, Mustafa Sandal'dan herhangi bir özür beklemediğini ifade etti.
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"Single'ında başarılar dilerim" sözlerinde bir gönderme olmadığını düşünen Defne Samyeli, "Bu haberleri çıkartan ben değilim" diyerek otomobiline yöneldi.