Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Atatürk'ün gençlerle bir araya geldiği anlarda çekilen kareler de paylaşılan fotoğraflar arasında bulunuyor. Büyük önderin izcilerle buluşması, Samsun Erkek Lisesi, İstanbul Hukuk Fakültesinde öğrencilerle derse katıldığı sırada çekilen fotoğraflar albümde yer alıyor. Atatürk'ün Edirne Öğretmen Okulunu ziyaretinde, Atatürk Lisesinde katıldığı derste, İzmir Kız Lisesinden ayrılırken ve 1938 yılındaki törende çekilen fotoğraflar da albümdeki diğer kareler arasında bulunuyor.