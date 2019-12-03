Genco Erkal'dan Can Yaman'a: Beyni var mı onu tartışsak...
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Dizi oyuncusu Can Yaman’ın "Oyuncular ikiye ayrılıyor; libidosu olanlar, olmayanlar" açıklamasının ardından başlayan 'libido' tartışmasına tiyatrocu Genco Erkal da katıldı.
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Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan usta oyuncu Genco Erkal, "Libidosu var mı yok mu yerine beyni var mı yok muyu tartışsak nasıl olur?" diye yazdı.
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Can Yaman, Hürriyet’ten Cengiz Semercioğlu’na verdiği röportajda, son dönemlerde yaptıkları işler başarılı olmayan erkek oyuncuların hepsinin ‘libidosu olmayan’ partnerlerle çalıştığı yönünde ifadeler kullanmıştı.
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'Başrol çiftinin sunun yüksek olması lazım'
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Yaman, Erkenci Kuş isimli dizide birlikte rol aldıkları Demet Özdemir’le 20. bölümde sevgili olduklarını belirterek, “Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım.
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Ben hep şunu söylüyorum, oyuncular ikiye ayrılıyor; libidosu olanlar, libidosu olmayanlar…
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Cast da buna göre yapılmalı. Son yıllarda işi tutmayan jönlere bak; hepsinin libidosu olmayan partnerleri vardı.
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Seyirciye ‘Bunlar gerçekten sevişiyor mu sevişmiyor mu’ diye sordurtamazsan o iş tutmaz.
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Demet’le bizim çekimimiz tavandı, maksimum olduk” demişti.