Gençler için yeni fırsat! 7 bin TL maaş garantisi var

"Bu bölümü tercih etmemin nedeni, Kahramanmaraş'ta diğer bölümlere oranla daha çok iş bulma imkanım var. Herkesin bildiği gibi Kahramanmaraş olarak kuyumculuk sektöründe çok ileride olduğumuz için bu konuda rahat iş bulabileceğimden ve geleceğimi düşündüğümden dolayı bu bölümü tercih ettim. Teknik resimde çizdiğimiz kendi hayal ürünümüz olan çizimleri atölyede döküm üzerine aktararak kendi ürünlerimizi üretiyoruz. Buradan mezun olunca inşaat mühendisliği, makine mühendisliği gibi diğer bölümlere göre iş bulma imkanım daha yüksek. Şu an mezun olsam en az 5-6 bin lira ile işe başlarım."