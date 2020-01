Gençler için yeni fırsat! 7 bin TL maaş garantisi var

REKTÖR CAN: KAHRAMANMARAŞ, KUYUMCULUKTA MERKEZ HALİNE GELECEK KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can da üniversitede kaliteli bir eğitim verme adına çalıştıklarını, bu kapsamda kentteki sivil toplum kuruluşlarıyla da birçok projeye imza attıklarını söyledi. Bu projelerden biri olan Kahramanmaraş Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi sayesinde Kahramanmaraş'ın kumculukta önemli bir yere geleceğini belirten Rektör Can,