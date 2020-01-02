Genç müzisyenden acı haber!

ABD'de son dönemin en popüler rap sanatçıları arasında yer alan Lexii Alijai hayatını kaybetti. Henüz 21 yaşında olan genç müzisyenden gelen acı haber sevenlerini kahretti. Genç müzisyenin sosyal medyada paylaştığı son fotoğrafından birkaç saat sonra gerçekleşen ani ölümü hayranları arasında şok etkisi yarattı.