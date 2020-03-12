Adıyaman'da genç kız tartıştığı babasını öldürdü!
Adıyaman'da, Dilan B. (19), evde tartıştığı babası Yusuf B.'yi (44) tabanca ile vurarak öldürdü. Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi 2146 Sokak içerisinde bulunan 4 katlı bir binanın 2. katında ikamet eden Dilan B. (19), isimli genç kız, gece geç saatlerde bilinmeyen nedenden dolayı öz babası olan Yusuf B.'yi (44) ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmada genç kız, yanında bulundurduğu tabancayı defalarca ateşleyerek babasını vurdu.
Kızının ateşlediği tabancadan çıkan mermilerin vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi sonucu Yusuf B olay yerinde hayatını kaybetti. Meydana gelen feci olayla birlikte silah seslerini duyan komşular ailenin evine koşarak acı manzarayla karşılaştı. Babasını silahla vurarak öldüren Dilan B, iddiaya göre bir arkadaşını arayarak, olayı anlattı.
Telefondan olayı öğrenen Dilan B’nin arkadaşı da olay yerine geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri alarak babasını öldüren Dilan B ile olay sonrası eve çağırdığı ismi öğrenilemeyen kişiyi gözaltına aldı.