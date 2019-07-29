'Geleceğin bombardıman uçağı' için geri sayım

Kaynak: star.com.tr
Nortthrop Grumman şirketinin tasarımını B-2 bombardıman uçağına benzer dizayn ettiği yeni nesil bombardıman uçağı B-21 için çalışmalar hızla devam ediyor.
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ABD Hava Kuvvetleri komutan yardımcısı Stephen Wilson, uçağın uçuş tarihi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
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Katıldığı bir programda konuşan Wilson, B-21’in ana yüklenicisi Northrop Grumman’ın Melbourne'deki tesislerini ziyaret ettiğini belirterek çalışmalar hakkında bilgi verdi.
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Wilson, çalışmaların çok hızlı ilerlediğini belirterek uçuş tarihihin 3 Aralık 2021 şeklinde hesaplandığını hatırlattı.
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Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan havacılık uzmanı Richard Aboulafia 'İki yılda çok şey olabilir. Ancak program hakkında kendinden emin olduklarını düşünüyorlarsa, bu işlerin yolunda gittiğinin iyi bir işaretidir.' dedi.
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B-21 tasarımının B-2 Spirit'ın daha küçük bir versiyonu olduğuna işaret eden Aboulafia, şunları kaydetti:
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'Elbette bu, daha az risk ve makul derecede hızlı bir program anlamına geliyor. Gövdenin radikal bir şekilde değişmesi gerekmiyor...
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Her şeyin modernize edilmesi gerekiyor. Bunu işin gerçekliği olarak kabul ettiğinizde, program süresinin kısalması da gayet makul.' dedi
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B-21 RAİDER
Nortthrop Grumman tarafından geliştirilen B-21 Raider şirketin tanımına göre benzersiz bir menzil, yük ve personel güvenliği sağlayan gelişmiş bir uçak.
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Savunma Bakanlığının açıklamasına göre hayalet (radarda görünmezlik) özelliğine sahip olacak uçak, gelecekte ABD Hava Kuvvetleri'nin bel kemiğini oluşturarak ulusal güvenlik için büyük bir rol üstlenecek.
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Uçağın gizliliğinin 'kaplamada kullanılacak en son teknoloji' ile sağlanacağı ileri sürülüyor.
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Nükleer silah yeteneğine de sahip olacak B-21'in birim maliyeti 565 milyon lira civarında.
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Kaynak: star.com.tr
Nortthrop Grumman şirketinin tasarımını B-2 bombardıman uçağına benzer dizayn ettiği yeni nesil bombardıman uçağı B-21 için çalışmalar hızla devam ediyor.