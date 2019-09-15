Gaziantep'te 'Acılı eller'in mesaisi başladı

"İlçemizde yılda yaklaşık 50 bin ton pul biber üretiliyor. Bu sene mevsimden dolayı biraz geç başladık, onun için yeni ürün tamamen piyasaya girmedi. Bu bölgede ortalama 15 bin kişi bu işten acılı ellerin emeğiyle ekmeğini kazanıyor.