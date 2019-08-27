Gazi dedesinin protez gözüne gözü gibi bakıyor

Cephede düşman askerinin kurşunuyla yaralanarak gözünü kaybeden Tosun'un dedesine, hastanede protez göz takıldı. 1934'te yaşamını yitiren Tosun'un dedesi Ali oğlu Abdullah'ın cenazesi protez gözüyle toprağa verildi.
2 / 10
Aradan geçen 40 yılın ardından mezarlığın yeni yerine kaldırılması sırasında Tosun ve iki amcası, dedesinin cenazesini taşımak için mezarı kazarken camdan yapılmış protez gözü fark ederek yanlarına aldı.
3 / 10
Bir süre aile büyüklerinde kalan protez göz, 2003 yılında Tosun'a emanet edildi. Tosun evindeki özel bir sandıkta yer alan protez gözü, zarar görmemesi için pamukla kaplı kutuda muhafaza ediyor.
4 / 10
Torun Yalçın Tosun, evlerindeki bir sandıkta muhafaza ettikleri Çanakkale gazisi dedesine ait protez gözü, görmek isteyenler için bazen çıkarabildiğini söyledi.
5 / 10
Dedesinin protez gözünün, aile soy ağaçlarını bulmalarında kendileri için itici bir güç olduğunu belirten Tosun, "Biz bu cam göze çok şey borçluyuz. Anılarımızı yad edip dedemizin ruhuna Fatiha okuyoruz." diye konuştu.