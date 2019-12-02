Gazeteci cinayeti bir başbakanı koltuğundan etti
Malta'da gazeteci cinayeti sonrası çıkan kriz Başbakan Joseph Muscat'ı istifaya götürdü.
Gazeteci Daphne Caruana Galizia cinayetinin Malta'da yarattığı krizin ardından Başbakan Joseph Muscat, ulusal TV kanalında yaptığı açıklamada önümüzdeki ay istifa edeceğini açıkladı.
Muscat, iktidardaki İşçi Partisi'nden 12 Ocak'ta yerine gelecek kişiyi belirlemelerini talep edeceğini söyledi.
Ülkedeki göstericiler ise Daphne Caruana Galizia cinayeti nedeniyle Muscat'ın derhal istifa etmesi gerektiğini savunuyor.
Ülkedeki siyasetçiler ve iş insanlarının karıştıkları yolsuzlukları araştıran Galizia 2017'de aracına koyulan bir bomba sonucu hayatını kaybetmişti.
Soruşturma kapsamında Cumartesi günü iktidarla ilişkili bir işadamına cinayete yardakçılık suçlaması yöneltildi.