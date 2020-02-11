Gamze Özçelik'in eski sevgilisi ve boşandığı eşi Survivor'da aynı takımda yarışacak
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Gamze Özçelik'in boşandığı eşi Uğur Pektaş ile eski sevgilisi Mert Öcal, Acun Ilıcalı'nın kanalında yayınlanacak olan Survivor'da aynı takımda yarışacak.
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Yıllardır merakla izlenen Survivor Türkiye bu hafta Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranlarında başlıyor
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Takımların ve yarışmacıların belli olduğu Survivor'da eski oyuncu Gamze Özçelik'in eski sevgilisi Mert Öcal ve boşandığı eşi Uğur Pektaş'ın aynı takımda yarışacağı ortaya çıktı.
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ÖZÇELİK'İN ESKİ EŞİ VE ESKİ SEVGİLİSİ AYNI TAKIMDA
Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün Instagram hesabından paylaşım yaparak Ünlüler ve Gönüllüler takımının yarışmacılarını açıkladı.
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Ünlüler takımında en dikkat çeken isimler ise Uğur Pektaş ve Mert Öcal oldu. Magazin Merkezi'nin ortaya çıkardığı detaya göre Gamze Özçelik ile yaklaşık 2 yıl aşk yaşayan Mert Öcal ile Özçelik'in 4 yıl evli kaldığı hatta bir çocuğunun olduğu Uğur Pektaş aynı takımda yarışacak.
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ARKA SOKAKLAR DİZİSİNDE ROL ALDI
Öte yandan Uğur Pektaş ile Mert Öcal'ın arasında bir ortak nokta daha bulunuyor.
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Mert Öcal, Özçelik ve Pektaş'ın ilişkisinin başladığı Arka Sokaklar dizisinde de rol aldı. Öcal, diziden Survivor'dan gelen teklifle ayrıldı.