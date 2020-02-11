Gamze Özçelik'in eski sevgilisi ve boşandığı eşi Survivor'da aynı takımda yarışacak

Ünlüler takımında en dikkat çeken isimler ise Uğur Pektaş ve Mert Öcal oldu. Magazin Merkezi'nin ortaya çıkardığı detaya göre Gamze Özçelik ile yaklaşık 2 yıl aşk yaşayan Mert Öcal ile Özçelik'in 4 yıl evli kaldığı hatta bir çocuğunun olduğu Uğur Pektaş aynı takımda yarışacak.