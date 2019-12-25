Galatasaray, UEFA'nın tüm zamanların en iyi takımları listesinde
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UEFA'nın açıkladığı Avrupa kupalarında tüm zamanların en başarılı takımları listesinde Türkiye'de sadece Galatasaray yer aldı
UEFA, 1955'ten günümüze kadarki sürede Avrupa kupalarının en başarılı takımlarını açıkladı.
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30 takımlık listeye Türkiye'den sadece Galatasaray girebildi.
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Sarı-kırmızılı temsilcimiz listenin 23. sırasında yer buldu.
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İşte ilk 10 sıra ve Galatasaray'ın karnesi:
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1 - Real Madrid - 600 puan
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2. Bayern - 474 puan
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3. Barcelona - 446
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4. Manchester United - 374 puan
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5. Juventus - 349 puan
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6. AC Milan - 314 puan
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7. Liverpool - 289 puan
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8. Benfica - 287 puan puan
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9. Porto - 277 puan puan
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10. Ajax - 266 puan
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23. Galatasaray - Katılım sayısı: 26 - Oynadığı maç: 75 - Galibiyet: 57 - Beraberlik: 43 - Mağlubiyet: 75 | 157 puan