Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde en iyiler arasında
Almanların ünlü spor dergisi Kicker, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı 30 takımını derledi. Listede Türkiye'den sadece Galatasaray yer aldı.
30- Deportivo La Coruna (İspanya)
29- Panathinaikos (Yunanistan)
26- Manchester City (İngiltere)
25- GALATASARAY (TÜRKİYE)
24- Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
23- Dinamo Kiev (Ukrayna)
22- PSV Eindhoven (Hollanda)
21- Bayer Leverkusen (Almanya)
18- Olympiakos (Yunanistan)
17-Atletico Madrid (İspanya)
13- Borussia Dortmund (Almanya)
10- Liverpool (İngiltere)
4- Manchester United (İngiltere)
3- Bayern Münih (Almanya)
1- Real Madrid (İspanya)
(fanatik)