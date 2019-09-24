Gakkoşların efsane lezzeti: Orcik

"Bu lezzeti ailemiz ile şenlik havasında üretiyoruz. Bunun birçok çeşidi var. Köpüklü, beyaz, kırmızı, siyah, nasıl sipariş verilirse o şekilde yapıyoruz. Kullanılan ceviz aynıdır ama üzüm çeşidi değişiyor. Orciğin lezzeti üzümün üretildiği toprağından gelir. Bu toprak olmazsa bu lezzeti almaz. Yapımı çok zor. Kilosu 50 liradan alıcı buluyor." Köylülerden 85 yaşındaki Ayşe Ulusoy da annesi ve babasından öğrendiği orcik yapımını şimdi çocukları ve torunlarına öğrettiğini ifade etti. AA