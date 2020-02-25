Futbolcu Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Geçtiğimiz yıl yaz aylarında dünyaevine giren Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebek beklediği haberi gündeme gelmişti. Bebeğine kendi bakmaya karar veren Gülşe'nin annesi ve kayınvalidesinin desteğiyle çocuğunu kendisi yetiştirmek istediği öğrenildi. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.