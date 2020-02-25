Futbolcu Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
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Geçtiğimiz yıl yaz aylarında dünyaevine giren Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebek beklediği haberi gündeme gelmişti. Bebeğine kendi bakmaya karar veren Gülşe'nin annesi ve kayınvalidesinin desteğiyle çocuğunu kendisi yetiştirmek istediği öğrenildi. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.
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Arsenal'de forma giyen ünlü futbolcu Mesul Özil'in eşi Amine Gülşe'nin hamile olduğu geçtiğimiz hafta ortaya çıkmıştı. Mesut Özil ve Amine Gülşe çiftinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu.
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Geçtiğimiz yaz aylarında dünya evine giren Amine Gülşe ve Mesut Özil'in bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğu öğrenildi.
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BEBEĞİNİ KENDİSİ YETİŞTİRECEK
Amine Gülşe'nin bebeğine kendi bakmaya karar verdiği, dadı tutmayacağı öğrenildi. Güzel oyuncu, annesi ve kayınvalidesinin desteğiyle çocuğunu kendisi yetiştirmek istiyor.
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MESUT MAÇ KADROSUNA ALINMADI
Öte yandan, Amine Gülşe'nin yaklaşan doğumu sebebiyle Mesut Özil, Arsenal'in Yunanistan'da Olympiakos'la yapacağı maçın kadrosuna dahil edilmedi.
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Kulüpten yapılan açıklamada, Mesut Özil'in Avrupa Ligi elemeleri ilk maçında kişisel sebeplerden ötürü yer almadığı belirtildi.
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Antrenör Mikel Arteta da, Özil çiftinin bebek beklemesi nedeniyle Mesut Özil'in Yunanistan'a götürülmediğini doğruladı.