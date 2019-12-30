Fransa'da ocak ayı 'İçkisiz Ocak' olacak
Fransa'da alkol bağımlılığıyla mücadele dernekleri, hükümetin kendilerine destek vermemesine rağmen yeni yılın ilk ayını 'İçkisiz Ocak' ilan etme kararı aldı.
Fransa'da dernekler, Macron'un destek vermemesine rağmen alkol bağımlılıyla mücadele etmek için ocak ayını 'İçkisiz Ocak' ilan etti.
MACRON DESTEKLEMEDİ
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan da destek isteyen dernekler, şarap üreticilerinin Macron'a baskısı nedeniyle aradıkları desteği bulamadı.
BİR AY İÇKİ YOK
Devletten destek gelmemesine rağmen doktorların yer aldığı dernekler; önümüzdeki ayı "İçkisiz Ocak" ilan etti.
Alkol bağımlılıyla mücadele etmek isteyen dernekler, bu ayda alkol tüketilmemesi kampanyası yapacak.
41 BİN KİŞİ ÖLÜYOR
Fransa'da her yıl 41 bin kişi, alkol bağımlılığından doğan hastalıklar nedeniyle hayatını kaybedediyor.