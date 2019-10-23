Fotoğraf karesinde 'canlanan' resimler

Çoğunlukla Yeşil Türbe, Yeşil Cami, Muradiye Külliyesi ve Ulu Cami'de yaptığı çekimler sırasında kostümlü modellerle para karşılığında fotoğraf çektirmek isteyen turistler olduğunu ifade eden Çetin, farklı anılarla dolu iki yıl geçirdiklerini belirtti. 40 fotoğrafı bulunan projenin Türkçe ve İngilizce kitabının da basıldığı bilgisini veren Çetin, "Kitapta, resimlerde olan fakat günümüzde o mekanda bulunmayan rahle, şamdan gibi eserlerin hangi müzelerde olduğunu envanter numaralarıyla yazdım. Duvarlardaki hat yazılarının anlamlarını ve resimdeki her türlü materyalin ne anlama geldiğini anlattım." diye konuştu.