Ford Focus ST Line sürüş izlenimi: Teknolojik devrimin orta noktasındayız
Otomobil teknolojileri sürüş zevkini yavaş yavaş ele geçiriyor. Uçan arabalar ile beraber tamamen otomatik pilota geçileceğinin mesajlarını TEKNOFEST’te gösterime giren Cezeri ile almıştık. Şimdi sürüş dinamikleriyle otomobil dünyasının önemli bir aktörü olan Focus’ta da aynı mesajları gördük. Hafızlarımızdaki Ford Focus’a göre bu otomobil direksiyon kullanımıyla öne çıkan bir model iken, bu kullandığımız 2019 Focus ST Line, teknoloji kullanımıyla konuşulmayı hak ediyor.
TM Dijital Haber Merkezi/ Hasan Aytekin
TM Dijital Haber Merkezi/ Hasan Aytekin
Şerit takip sistemi, çarpışma önleyici, hız sınırlamalarını hatırlatan uyarı ışıkları, detaylı yakıt analizleri, ses sistemi, bitmek bilmeyen tuşlar ve sürüş destekleri... Otomobil dünyasında tam otomatik pilotları ne zaman görürüz bilinmez ama oraya doğru gidişin hızlandığı günleri yaşıyoruz. Geçtiğimiz hafta kullandığımız Ford Focus ST’nin sürüşünden kalanlar bunları hissettirdi. Bu otomobilin dikkatimizi çeken taraflarını, sürüş izlenimimizi ve ekim 2019 kampanyası dahilinde satın alma maliyetini sizler için derledik.
TASARIM
Ford Focus ST Line tasarımına fotoğraflardan ilk baktığımızda özellikle arka tasarımını fazla iddialı bulmuştuk. Ön tasarım çok dikkatimizi çekmemişti. Otomobilin sağını solunu detaylarıyla incelediğimizde farklı bir görüş açıklamaya karar verdik. Tasarım duygularının sahiplikle birlikte değişeceği notunu baştan ifade etmeliyiz.
Ford Focus ST Line tasarımına fotoğraflardan ilk baktığımızda özellikle arka tasarımını fazla iddialı bulmuştuk. Ön tasarım çok dikkatimizi çekmemişti. Otomobilin sağını solunu detaylarıyla incelediğimizde farklı bir görüş açıklamaya karar verdik. Tasarım duygularının sahiplikle birlikte değişeceği notunu baştan ifade etmeliyiz.
Ön tasarıma üst pozisyondan bakınca uysal bir kedinin duruşunu hatırlattığını düşünüyoruz. Rüzgâr direnci için uygun olan bu tasarıma derin kanallar da eklenince, Focus’ta farklı bir duruş kendini hissettiriyor. Tasarımda çapraz görünüme geçildiğinde alımlı bir kare ortaya çıkmış olduğu görülüyor.
Kol tutacaklarından, kontrol tuşlarına, kapı içindeki saklama alanlarının rahatlığından, içlerinin yumuşak malzeme ile kaplanmasına kadar kullanılan malzemenin ilk algısının kalite yüksekte hissini verdiğini ifade edebiliriz. Burada tek merak ettiğimiz konu; Bu kadar farklı malzemeyle çok sayıda tuş ve teknoloji ile çizilen iç mekanın, uzun dönemde nasıl bir sonuç vereceğidir?
İnce yanaklı lastikler, deri direksiyon, sürücüyü kavrayan koltuklar, direksiyondan vites kulakçıkları ve vites topuzu dışında iyi konumlanmış bir kokpit… Focus ST’nin bu çevre elemanlarıyla 1,5 dizel motorun 120 hp’lik gücüyle güzel bir sürüş sağladığı izlenimini aldık. Biraz daha fazla güçten yana beklentimize rağmen, bu otomobilin üst hızlarının yeterli bir performans sağladığı söylenebiliriz.
Ford Focus ST ile yaklaşık 200 km yol yaptık. Bunun 100 km civarı Yavuz Sultan Selim Köprü bağlantı yollarında trafiğin rahat olduğu yollarda geçti. Burada rahat trafikte otomobil hızlanma konusunda yeterli performans gösterirken, otomobil uzun yolda rahat bir sürüş sağladığı izlenimini edindik. Üstelik kullandığımız gece yağmurlu bir ortam olduğunu belirtelim. Bu noktada bizim kısa süreli sürüş izlenimimize göre, şehir dışında 5.6 gibi değerler elde edildi. Bunun dışında yaklaşık 100 km’lik şehir içi kullanımımızda 7’nin üzerinde değerler geçleşti. Düzenli kullanımda daha iyi sonuçlar elde edilebilir.
Focus 8 ileri otomatik vitesi kontrol eden şık bir vites topuzuna sahip. Geçişler gayet belirgin, tuş kalitesi iyi bir izlenim veriyor. Bizim kullanımımızda 8 ileri otomatik geçişin, manuel kullanıma pek gerek bırakmadığını söyleyebiliriz. Dikkatimizi tek çeken nokta otomatik vitesin topuzunun sürücüden biraz uzak kaldığı oldu. Sürekli kullanımda farklı bir algı oluşturabilir ama bu topuzun bir 5 santimetre kola doğru yaklaşmasının farklı bir sürüş pozisyonu çıkartacağını düşünüyoruz. Bunun dışında göstergelerin okunmasının gayet rahat olduğunu belirtelim.
Sürüş kısmına ekleyeceğimiz son not olarak, girişte de söylediğimiz gibi, teknolojinin gelişmesiyle birlikte otomobil kullanma keyfinde büyük değişim yaşanıyor. Daha fazla bilgisayar komutlarının kullanmaya başladığı dönemde, yorgunluk uyarı sistemi, çarpışma önleme yardımcısı, şerit takip sistemi, acil manevra sistemiyle donatılmış bir otomobilde sürüş yapmak farklı alışkanlıklar gerektiriyor.
FİYAT VE KAMPANYA
Ford Focus’un 2019 ekim ayı kampanyalı fiyatları 129.800 TL’den başlıyor. Sürüş izlenimini gerçekleştirdiğimiz otomobilin fiyatı 231.800 TL olarak belirlenmiş. Ford Otosan bu ay başında kamu bankalarının başlattığı kampanyaya özel bir banka ile anlaşarak katıldı. Ekim 2019’da geçerli olan bu kampanyaya göre, Ford'un binek otomobillerinde 70 bin TL tutarında 12 ay vadeli krediye yüzde sıfır veya 24 ay vadeli kredi yüzde 0,49 faiz oranlarına kredi alınabiliyor.
Ford Focus’un 2019 ekim ayı kampanyalı fiyatları 129.800 TL’den başlıyor. Sürüş izlenimini gerçekleştirdiğimiz otomobilin fiyatı 231.800 TL olarak belirlenmiş. Ford Otosan bu ay başında kamu bankalarının başlattığı kampanyaya özel bir banka ile anlaşarak katıldı. Ekim 2019’da geçerli olan bu kampanyaya göre, Ford'un binek otomobillerinde 70 bin TL tutarında 12 ay vadeli krediye yüzde sıfır veya 24 ay vadeli kredi yüzde 0,49 faiz oranlarına kredi alınabiliyor.