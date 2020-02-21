Flaş açıklama! Cem Yılmaz: Serenay ile evlendik
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı günlerdir magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak Yılmaz, 2. Sayfa mikrofonlarına yaptığı evlilik açıklamasıyla dikkat çekti.
Defne Samyeli ile uzun süreli ilişkisine geçtiğimiz aylarda son veren Cem Yılmaz, kısa bir süre önce oyuncu Serenay Sarıkaya ile yeni bir aşka yelken açtı.
Atina sokaklarında ilk kez yan yana görüntülenen çiftten Sarıkaya, Türkiye dönüşü "Ne söyleyeyim ki her şey gördüğünüz gibi" diyerek aşk iddialarını doğruladı.
Son olarak Cem Yılmaz, 2. Sayfa programına konuştu. Flaş bir evlilik açıklamasında bulunan Yılmaz, "Evet, evlendik" dedi.
Yılmaz'ın ciddi olup olmadığı gündemde yerini aldı.
2. Sayfa programının sunucuları, Cem Yılmaz'ın ikinci kez baba olmak istediğini bu sebepten dolayı da Serenay Sarıkaya ile yıldırım nikahı kıyacağını daha önce belirtmişti.