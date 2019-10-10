Filmden ağlayarak ayrıldılar! 7. Koğuştaki Mucize’nin galasına ünlü akını!
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Merakla beklenen 7. Koğuştaki Mucize filminin galası dün akşam Kanyon'da gerçekleştirildi. Başrollerini Aras Bulut İynemli'nin paylaştığı filmin galasına Deniz Baysal, İlker Aksum, Özcan Deniz, Sarp Akkaya ve Pınar Deniz gibi ünlü isimler akın etti.
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Başrollerini Aras Bulut İynemli (Memo) ile 8 yaşındaki Nisa Sofiya Aksongur’un (Ova) paylaştığı ‘7. Koğuştaki Mucize’nin galası önceki akşam Levent Kanyon’da yapıldı.
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Konuklara elma şekeri ikram edildi. Elma şekerleri sayesinde, TOG’un Dokuz Eylül Üniversitesi ile gerçekleştirdiği ‘Bir Kuş Olsam’ adlı proje kapsamında tutukevlerinde kalan 3-6 yaş arası 300 çocuğun ihtiyaçları karşılandı.
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Tanıtım videosu 4 milyondan fazla izlendi
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Güney Kore yapımı ‘Miracle in Cell No. 7’ adlı yapımdan uyarlanan filmi Mehmet Ada Öztekin yönetti, senaryosunu Kubilay Tat yazdı. Tanıtım videosu 4 milyondan fazla izlendi. Birçok sahne Muğla’da çekildi.
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Adalet arayışı
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‘7. Koğuştaki Mucize’, 7 yaşındaki kızı Ova ile aynı zekaya sahip Memo’nun cinayet iddiasıyla idamla yargılanmasını ve adalet arayışını anlatıyor.
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Kadroda Celile Toyon, Yıldıray Şahinler, Yurdaer Okur, Deniz Baysal, İlker Aksum, Özcan Deniz, Serhan Onat, Mesut Akusta, Pınar Deniz, Deniz Celiloğlu, Keremcem ve Sarp Akkaya da var.
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Pınar Deniz, “Ağlayacağımı bildiğim için rimel bile sürmedim” dedi.
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Filmden ağlayarak ayrıldılar
Aralarında Perihan Savaş, Nebahat Çehre, Pınar Deniz’in de olduğu isimler filmden ağlayarak ayrıldı.