Filmden ağlayarak ayrıldılar! 7. Koğuştaki Mucize’nin galasına ünlü akını!

Merakla beklenen 7. Koğuştaki Mucize filminin galası dün akşam Kanyon'da gerçekleştirildi. Başrollerini Aras Bulut İynemli'nin paylaştığı filmin galasına Deniz Baysal, İlker Aksum, Özcan Deniz, Sarp Akkaya ve Pınar Deniz gibi ünlü isimler akın etti.