Fenerbahçe'den "Altın Jenerasyon" projesi!

Genç orta saha Eljif Elmas'ı 16 milyon euroya Napoli'ye satan Fenerbahçe, geçen sene takıma katılan ya da önceki dönemlerde kadro içinde bulunan gelecek vaat eden gençlere yöneldi. Sarı Lacivertliler, birçok genç yıldız adayını daha iyi işleyecek, Ersun Yanal da bu isimlerle özel olarak ilgilenecek. Ekonomik anlamda sıkıntılı zamanları aşmak isteyen Ali Koç ve yönetimi artık "yeni Elmas"ları yüksek bedellere Avrupa'ya ihraç etmeyi planlıyor. İşte Kanarya'nın elinde potansiyeli çok yüksek olan genç oyuncular...



Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferi Fenerbahçe'yi hem rahatlattı hem de gelecek adına birçok genç oyuncusundan milyonlarca euro kazanma adına yüreklendirdi. İşte geleceği parlak olan genç Kanaryalar: