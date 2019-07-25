Fenerbahçe'den "Altın Jenerasyon" projesi!
Genç orta saha Eljif Elmas'ı 16 milyon euroya Napoli'ye satan Fenerbahçe, geçen sene takıma katılan ya da önceki dönemlerde kadro içinde bulunan gelecek vaat eden gençlere yöneldi. Sarı Lacivertliler, birçok genç yıldız adayını daha iyi işleyecek, Ersun Yanal da bu isimlerle özel olarak ilgilenecek. Ekonomik anlamda sıkıntılı zamanları aşmak isteyen Ali Koç ve yönetimi artık "yeni Elmas"ları yüksek bedellere Avrupa'ya ihraç etmeyi planlıyor. İşte Kanarya'nın elinde potansiyeli çok yüksek olan genç oyuncular...
Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferi Fenerbahçe'yi hem rahatlattı hem de gelecek adına birçok genç oyuncusundan milyonlarca euro kazanma adına yüreklendirdi. İşte geleceği parlak olan genç Kanaryalar:
Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferi Fenerbahçe'yi hem rahatlattı hem de gelecek adına birçok genç oyuncusundan milyonlarca euro kazanma adına yüreklendirdi. İşte geleceği parlak olan genç Kanaryalar:
Yusuf Mert Tunç
Taraftarın peşini bırakmadığı isimlerden... Ondan çok şey bekleniyor. Ali Koç ve yönetimi üzerine titriyor. Kanatlarda ve ileri uçta oynayabiliyor. Hem sol hem sağ ayağı etkili ve patlayıcı koşuları çok iyi... Geçen sezon profesyonel sözleşmeye imza attı. Fenerbahçe'nin Eljif'ten bir sonraki büyük transferi olabilir!
Taraftarın peşini bırakmadığı isimlerden... Ondan çok şey bekleniyor. Ali Koç ve yönetimi üzerine titriyor. Kanatlarda ve ileri uçta oynayabiliyor. Hem sol hem sağ ayağı etkili ve patlayıcı koşuları çok iyi... Geçen sezon profesyonel sözleşmeye imza attı. Fenerbahçe'nin Eljif'ten bir sonraki büyük transferi olabilir!
Oğuz Kaan Güçtekin
Altyapının incilerinden... Orta sahada senelerce forma giymesi hedefleniyor. Geçen sezon tam forma bulmaya başladığı dönem sakatlanması büyük şanssızlıktı.
20 yaşındaki genç isim Ozan, Tolgay ve Tolga Ciğerci gibi sönmeye başlayan yıldızların yerini kolayca alabilir. Önü açık.
Tek topları iyi ve mücadeleyi hiç bırakmıyor.
Rize'ye kiralanması onun için aslında avantaj. Moral bozmaması ve kendisini geleceğe hazırlaması gerekiyor. Rize onun için özel bir tecrübe olabilir.
Altyapının incilerinden... Orta sahada senelerce forma giymesi hedefleniyor. Geçen sezon tam forma bulmaya başladığı dönem sakatlanması büyük şanssızlıktı.
20 yaşındaki genç isim Ozan, Tolgay ve Tolga Ciğerci gibi sönmeye başlayan yıldızların yerini kolayca alabilir. Önü açık.
Tek topları iyi ve mücadeleyi hiç bırakmıyor.
Rize'ye kiralanması onun için aslında avantaj. Moral bozmaması ve kendisini geleceğe hazırlaması gerekiyor. Rize onun için özel bir tecrübe olabilir.