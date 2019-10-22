Fenerbahçe: "Biz de şampiyonluklarımızı istiyoruz"

STEAUA BÜKREŞ (26 ŞAMPİYONLUK)



23 farklı takımın şampiyonluk koltuğuna oturduğu Romanya’da başkent ve en büyük şehir olan Bükreş, Rumen futbolunun gelişiminde de lokomotif görevini üstlendi ve ilk dönem Rumen futbol kulüplerinin en önemlileri de bu şehirde kuruldu. 1904 yılında kurulan Olympia Bucure?ti kulübünü 1910 yılında kurulan Colentina ve 1915'te açılan Venus kulüpleri izledi. Romanya Futbol Federasyonu'nun 1909 yılında kurulmasından sonra, ulusal bir şampiyona organizasyonu da başladı. Olimpia, Colentina ve United Ploieşti'nin katılımıyla oluşan ve tek devreli lig usulüyle oynanan bu şampiyona neticesinde Olympia Bucure?ti, Romanya'nın futboldaki ilk ulusal şampiyonu olarak tarihe geçti. Yıllar ilerledikçe, Bükreş ve Ploieşti kentlerinin dışında Temeşvar, Cluj-Napoca, Braşov, Arad gibi şehirlerde de kurulan futbol kulüpleri ulusal turnuvalarda temsil edilmeye başladı. 1909 ile 1921 yılları arasında Romanya Futbol Şampiyonası adıyla oynanan lig, 1921-1922 sezonunda yedi takımlı bir lig haline geldi. 1921’den 1951 yılına gelinceye kadar Venus Bucure?ti, UD Re?i?a, Ripensia Timi?oara, ITA Arad, IC Oradea gibi takımların şampiyon olduğu lige, o tarihten sonra Steaua Bükreş ambargo koydu. Her 10 şampiyonluğa 1 yıldızın verildiği Romanya Futbol Ligi’nde 26 şampiyonluk ile 2 yıldıza sahip olan Steaua Bükreş’i, 18 şampiyonluk ile Dinamo Bükreş takip ediyor. 2006 yılından bu yana Liga I ismiyle anılan Romanya Futbol Ligi’nde son yıllarda Bükreş takımlarının egemenliği kırılmış, FC Unirea Urziceni, FC Timişoara ve CFR Cluj gibi takımlar sivrilmeye başlamıştır.