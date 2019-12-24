İspanya'da öğretmen anatomi dersine mayoyla girdi

Ders öncesi araştırma yaptığı sırada bu mayoyu gördüğünü ve çocuklar için ilgi çekici ve öğretici olacağını düşündüğü için aldığını söyleyen Duque, "Çocukların bunları anlamada güçlük çekebileceklerini düşünsem de bunun denemeye değer olduğuna karar verdim." dedi.