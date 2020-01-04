Feci Kaza! Takla atan araçtan yola savruldular: 2 ölü, 1 yaralı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobilin içinden caddeye savrulan Hüseyin Karacaoğlan (22) ve Berkay Altınay’ın (24) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araç içerisinde bulunan Serhat S’nin. ise yaralı durumda olduğu ve Dokuz Eylül Üniversitesine kaldırıldığı öğrenildi. Yaralının hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi.