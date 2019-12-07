Feci kaza! Kargo kamyonu ile otobüs çarpıştı; 2 ölü 26 yaralı

Çarpışma esnasında otobüste bulunan 26 yolcu da çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılara ilk müdahale Düzce ve Hendek’ten kaza yerine sevk edilen acil sağlık ekipleri tarafından yapılırken, yaralılar ambulanslarla Düzce’de bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.