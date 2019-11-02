Fatma Girik, gözyaşlarını tutamadı!

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, 2 aylık tedavisinin ardından Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evine döndü.
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Girik, evine gelir gelmez hasta yatağındaki annesi Münevver Girik ile hasret giderdi.
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Yaklaşık 2 ay önce rahatsızlığından dolayı gittiği Ankara'da tedavi gören Fatma Girik yürümekte zorluk çektiği için 1 ay süreyle fizik tedavi gördü.
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Tedavinin ardından bir süre İstanbul'a giden ünlü sanatçı, 2 ayın sonunda Bodrum'un Torba Mahallesi`ndeki evine döndü.
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Usta sanatçının evinde beslediği köpekleri Girik'i görür görmez üzerine atladı.
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Önce köpeklerini seven Girik, daha sonra 2 kişinin koluna girmesiyle birlikte hasta olan annesi Münevver Girik'in yanına giderek özlem giderdi. Anne, kız bir müddet sarıldıktan sonra uzun süre bir birlerine baktı.
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Hasret gözyaşları döken Girik, bir an olsun annesinin yanından ayrılmadı.
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Girik, "Ayaklarımda bir şey yok. Kafamdan ameliyat olduğum için yürümemde sıkıntı var. Şimdilik iyiyim. 2 ay oldu gideli, yazın gittim kışın geldim evime" dedi.