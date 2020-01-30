Faik Öztürk Safiye Soyman'ı ele verdi! "3 korseyle dışarıya çıkıyor"

"Diamond of Turkey" ödül gecesi önceki akşam Ataköy'deki bir otelde gerçekleşti. Geceye magazin dünyasının eğlenceli çifti Safiye Soyman ve Faik Öztürk de katıldı. Faik Öztürk, "Safiye benim kiloma takıyor ama kendisi üç korse ile dışarıya çıkıyor" sözleriyle herkesi güldürdü.