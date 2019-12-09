Fahriye Evcen aldığı haber ile sarsıldı! Fahriye Evcen'in babasının hastalığı nüksetti...

Bir süre önce anneliği tadan Fahriye Evcen son dönemin en çok konuşulan isimlerinden. Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit ile 2017 yılında hayatını birleştiren Fahriye Evcen şu sıralar ekranlardan uzak ve oğlu Karan ile ilgileniyor.