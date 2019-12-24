Eski fotoğraflarını kolajlayarak Instagram sayfından takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, paylaşımına "Kalbim.. Sevgini sevgime katıp beni en kıymetli hissettirdin hep.. Ben de canımı canına kattım, en değerli hediyeni verdim yeni yaşında.. Seni çok seviyorum.. İyi ki bizimsin her şeyim.." notunu düştü.