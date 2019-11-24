Ezhel’in sevgilisi Abiba Bakayoko'kun yatakta çektiği poz olay oldu
Rapçi Ezhel, model sevgilisi Abiba Bakayoko ile aşkını doludizgin yaşamaya devam ediyor. Abiba Bakayoko ise yaptığı son paylaşımla sosyal medyada olay oldu.
Instagram'da çıplak yatak pozu paylaşan Ezhel'in sevgilisine, yoyum yağdı.
Yaptığı çalışmalar kısa sürede Türkiye'nin en çok tanınan Rapçileri arasına giren Ezhel'in özel hayatı da ediliyor. Rap'in çılgın çocuğu Ezhel, yaklaşık 6 aydır model Abiba Bakayoko ile beraber.
Yaptığı çalışmalar kısa sürede Türkiye'nin en çok tanınan Rapçileri arasına giren Ezhel'in özel hayatı da ediliyor. Rap'in çılgın çocuğu Ezhel, yaklaşık 6 aydır model Abiba Bakayoko ile beraber.
Ezhel'in kalbini kaptırdığı güzel Abiba Bakayoko, Almanya Berlin doğumlu.
Sık sık Berline'e giden Ezhel ile de memleketi Berlin'de tanıştığı konuşuluyor.