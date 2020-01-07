Sevenlerinden dua istedi!

Yemek programlarıyla ünlenen sunucu Ezgi Sertel, 2018 yılında oyuncu Ozan Çobanoğlu ile dünyaevine girmişti. Şimdilerde bebek heyecanı yaşayan çift, ikizlerine kavuşmak için bekliyor.
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Hamileliğinde 33. haftaya giren Sertel, eşiyle birlikte olan fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
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Güzel sunucu, bu karenin altına, "Bugün 33. haftamıza girdik çok şükür... Dua edin, 26. haftada erken doğum riski taşımam nedeniyle istirahatle doğumu ertelemeye çalışıyoruz.
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Ve haftalar geçtikçe mutlu oluyoruz Biraz daha durun yavrularım benim!" notunu düştü.
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İki erkek bebek dünyaya getirmeye hazırlanan Ezgi Sertel bu fotoğrafı ise "İçimde atan iki minik kalp... Yanımda bizim için aşkla atan bir kalp" diyerek yayınladı.
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Eylül ayında Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk olan Ezgi Sertel, hakkında merak edilenleri anlatmıştı...
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Daha önce iki kez düşük yaptığını anlatan Sertel, "Geçen sene iki tane düşüğüm olmuştu. Kalbi durmuştu yavrularımın. Doktor 5-6 ay ara verin dedi. Ben sandım ki, evleneceğim isteyince de hamile kalıp doğuracağım.
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Bu işler öyle olmuyormuş. Sonra 'ben beklemek istemek istemiyorum, bir taşla iki kuş olsun' dedim. Tüp bebek yaptık. Eşimle beraber doktora gitmiştik. Denemeden 10 gün sonra kontrole gidiyorsunuz çünkü...Çok şaşırdık. Çünkü ilk denemede tutmaz diyorlardı. Ben onları ultrasonda görünce ağladım" dedi.
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Canlı yayında düşük yaptığını açıklayan sunucu, o anları, "Ben ilk bebeğimi kaybettiğimi hiç paylaşmadım. Çünkü daha 6 haftalıktı, çok yeniydi. Kendi içimde yaşadım. 'İlk bebeklerde olur' dediler. İkincisinde teve2'de program yapıyordum.
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Reklam arasında düşük yaptım. Yayına giremedim, sonra girdim kapanışı yaptım ve hastaneye kaldırıldım. O zaman bebek 7 haftalıktı. Çok acı bir şey. İkincisinde 'neden?' diyorsunuz. Her şey yolundaydı. Sonra bir ağrıyla, bir anda olan bir şey. Tepki de veremedim. Etrafımı sakinleştirdim" diyerek anlatmıştı.